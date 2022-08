Bus wypadł z drogi na DK 12 koło Głogowa. Kobietę zabrało pogotowe. Zdjęcia

Do zdarzenia doszło dziś (23 sierpnia), po godzinie 9.30 na drodze z Nielubi do Głogowa (DK 12). Na wysokości Kurowic, na łuku drogi bus najprawdopodobniej wpadł w poślizg, wjechał do rowu i zatrzymał się na polu.

Samochodem podróżowały w sumie trzy osoby - wszyscy to obywatele Ukrainy. Jechali z Nielubi do Głogowa. Jedną z kobiet pogotowie zabrało do szpitala.

Kierowca busa był trzeźwy. W miejscu zdarzenia trzeba zwolnić, bo ruch odbywa się wahadłowo.