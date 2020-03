Burmistrz Polkowic napisał do komisarza wyborczego: Nie interesuje mnie polityka, interesuje mnie bezpieczeństwo moich mieszkańców

– Nie interesuje mnie polityka, interesuje mnie bezpieczeństwo moich mieszkańców – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki. Chodzi o organizację wyborów prezydenckich w maju. Według włodarza Polkowic ich organizacja w obecnej sytuacji jest niemożliwa do zrealizowania w sposób bezpieczny dla polkowiczan.

Szef polkowickiego samorządu wystąpił do komisarza wyborczego w Legnicy, poddając w wątpliwość wiele kwestii związanych z organizacją wyborów prezydenckich w czasie trwania w Polsce epidemii koronawirusa.

Nie znajduję możliwości realizacji podmiotowych zadań w sposób bezpieczny dla mieszkańców, zarówno wyborców, jak i członków obwodowych komisji wyborczych, operatorów komisji czy pracowników urzędu zaangażowanych w organizację wyborów - pisze do komisarza burmistrz Polkowic.

W swoim liście Łukasz Puźniecki prosi o szczegółowe wytyczne, dotyczące takich spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Dotychczas takich zgłoszeń należało dokonać osobiście w urzędzie gminy. Teraz ratusz pracuje w trybie wewnętrznym ograniczając do minimum bezpośredni kontakt. „W zakresie zgłoszeń, które przyjęto dotychczas, otrzymuję od mieszkańców pierwsze sygnały o wycofaniu swojego akcesu do pracy w komisjach”, zwraca uwagę burmistrz Puźniecki.