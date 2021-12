Betlejemskie Światełko Pokoju trafiło do Głogowa. Przywieźli je nasi harcerze

Naszą redakcję odwiedziły harcerki i harcerze z 4. Drużyny Wędrowniczej „Wataha". Podobnie jak harcerze z innych drużyn w ramach Hufca ZHP w Głogowie roznoszą oni światełko po całym powiecie. W akcję zaangażowana jest młodzież z Głogowa, Kotli, Gaworzyc, Radwanic, Nielubi i Brzegu Głogowskiego.

– Światełko przywieziono z Betlejem. Najpierw trafiło na Słowację, stamtąd do Zakopanego, z zakopanego do Wrocławia a my przywieźliśmy je do Głogowa – opowiadają nam harcerze, którzy razem ze światełkiem roznoszą wszystkim życzenia.

Betlejemskie Światełko Pokoju trafia do lokalnych instytucji i szkół. W tym roku akcji przyświeca hasło „Światło nadziei". Inicjatywa zrodziła się w 1986 roku, a do Polski trafiła w roku 1991. Od tamtej pory każdego roku światełko trafia do naszego kraju.