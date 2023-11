20-latek z gminy Sława jechał oplem bez prawa jazdy. Na dodatek auto miało tablice rejestracyjne z BMW

- Zatrzymany do kontroli pojazd również nie został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Lekkomyślny 20 – latek odpowie teraz przed sądem. Za użycie tablic rejestracyjnych nie przypisanych do właściwego pojazdu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - informuje Maja Piwowarska, oficer prasowa KPP Wschowa.