17-latek z Głogowa kradł perfumy we Wschowie. Trafił w ręce policji Kacper Chudzik

17-latek z Głogowa wpadł za kradzież we Wschowie KPP Wschowa

Policjanci z KPP Wschowa ustalili i zatrzymali osobę odpowiedzialna za kradzież perfum, do jakiej doszło w styczniu we Wschowie. To młody mieszkaniec Głogowa.