13-latek z Głogowa ukradł rówieśnikowi telefon. Odpowie za to przed sądem

Do zdarzenia doszło 4 lipca na terenie boiska jednej z głogowskich szkół. 13-latek pod pretekstem wykonania rozmowy telefonicznej pożyczył od innego 13-latka telefon komórkowy. W trakcie rozmowy usiłował uciec z telefonem.

Pokrzywdzony, chcąc odzyskać telefon pobiegł za sprawcą, a następnie próbował go zatrzymać i odzyskać telefon. Jednak spotkał się z agresją ze strony sprawcy, który go przewrócił i zaczął bić, nie chcąc oddać skradzionego telefonu.