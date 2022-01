Złodziej wpadł po latach. Znaleźli go po odciskach palców

Do kradzieży z włamaniem doszło przy ulicy Moniuszki w Polkowicach w 2018 roku. Przez kilka lat sprawca pozostawał nieuchwytny. Jego łupem padły przede wszystkim narzędzia. Policjanci nie zapomnieli jednak o nierozwiązanej sprawie i po blisko czterech latach ustalili sprawcę.

– Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy opisywanych włamań było możliwe m.in. dzięki pracy technika kryminalistyki, który na miejscu przestępstwa zabezpieczył ślady linii papilarnych. Po wprowadzeniu zabezpieczonych odbitek palców do systemu AFIS, okazało się, że należą one do 28-latka, którego obecne miejsce zamieszkania nie będzie trudne do ustalenia. Mężczyzna bowiem aktualnie przebywa w lokalu o dość małym metrażu, a mianowicie w celi Aresztu Śledczego w Piławie Dolnej – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.