Zjawiskowe metamorfozy głogowianek. Profesjonalny makijaż to dzieło Angeliki Kubik! Zobaczcie zdjęcia!

Głogowianka Angelika Kubik potrafi podkreślić w kobiecej twarzy wszystko to, co najpiękniejsze i zręcznie zatuszować najdrobniejszy mankament urody. Utalentowana głogowianka robi to z wielką pasją, a efekty metamorfoz są imponujące. Na dodatek potrafi jeszcze pięknie sfotografować efekt swojej pracy.

Metamorfozy kobiet to specjalność Angeliki Kubik od sześciu lat. Wszystko zaczęło się od pierwszej pasji pani Angeliki – fotografii. To na jej potrzeby przygotowywała twarze swoich bohaterów, by wyglądały jak najlepiej.

- Panie często trafiały do mnie z wykonanym już makijażem, który musiałam poprawiać. Dlatego zdecydowałam, że sama będę malować moje klientki – wspomina pani Angelika.

Kobiety szybko doceniły zdolności głogowianki i same zaczęły dzwonić i prosić wykonanie makijażu, najpierw przed zdjęciową sesją, a potem także przed innymi okazjami, łącznie ze ślubem.

To skłoniło fotografkę do szkoleń w tym kierunku i zdobycia odpowiednich certyfikatów.

Klientki