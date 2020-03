Zakład Karny w Głogowie wstrzymuje pracę więźniów na zewnątrz oraz widzenia z bliskimi

Nowe zasady obowiązują od dziś, czyli od wtorku, 17 marca. Są one podyktowane koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirus, a także stosując się do zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Począwszy od dziś, na terenie Zakładu Karnego w Głogowie, na okres 7 dni, wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej oraz udzielanie osadzonym widzeń.

Nie jest wykluczone przedłużenie tych ograniczeń

Ograniczenia niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

ZK zapewnia, że podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowanych do swoich możliwości, aby osobom pozbawionym wolności poszerzyć m.in. uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.