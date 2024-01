Zakład Karny w Głogowie od środka. Zobacz, jak wygląda codzienne życie za kratami. Zdjęcia

W więziennych celach jest nawet do 9 osadzonych

Z kolei administracja mieści się w budynki trzech kondygnacjach. Oprócz biur jest tam też m.in. kuchnia i kotłownia. Co ciekawe, menu dla osadzonych nie może się powtarzać częściej nic co 10 dni. W głogowskim ZK pracuje ponad 80 funkcjonariuszy.

Zakład Karny przy ulicy Lipowej w Głogowie to jednostka o charakterze półotwartym. W jego murach jest w sumie 309 miejsc w 41 celach mieszkalnych – od 7 do 9 osób w jednej.

Więźniowie mają stomatologa, ambulatorium, psychiatrę

Osadzeni mają do dyspozycji dwa boiska - jedno utwardzone do gry w siatkówkę i koszykówkę, - drugie do siatkówki plażowej oraz zadaszone miejsce do uprawiania ćwiczeń siłowych i rekreacji. Mają też zadaszoną suszarnię.

Więźniowie mogą też korzystać na miejscu z pomocy medycznej. Jest stomatolog, lekarz – kierownik ambulatorium, lekarz – ortopeda, psycholog, psychiatra, ratownik medyczny i pielęgniarka.