Zaginął Bartosz Wiśniewski z Głogowa. Nowe fakty w sprawie

Bartosz Wiśniewski zaginął 4 stycznia 20200 roku. Około godz. 5.20 wyszedł z mieszkania przy ul. Oriona i do tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Mężczyzna miał jechać w kierunku miejscowości Serby, do swojego ojca, ale tam nie dotarł. Ostatnie logowanie Bartosza Wiśniewskiego zarejestrowano w okolicy stacji BP przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie. Miało to miejsce ok. godziny 5.45.

Zagoniony głogowianin ma 31 lat, 178 cm wzrostu, piwne oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w żółtą kurtkę i czarny dres z logo pająka oraz beżowe buty do kostki.