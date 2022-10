Zaćmienie Słońca 25 października 2022. Kiedy się pojawi i jak je oglądać?

Zaćmienie Słońca o której godzinie się zacznie?

Zjawisko to rozpocznie się ok. godz. 11:13, a zakończy około godziny 13:32. Maksymalna moc będzie widoczna w Polsce między godziną 12:14 a 12:26. W sumie całe zjawisko potrwa mniej więcej 2 godz. i 20 min.

Co ważne, nie wolno patrzeć na Słońce bez ochrony, nawet zaćmione, bo można stracić wzrok! Do bezpiecznej obserwacji zaćmienia służą m.in. odpowiednio zaprojektowane do tego okulary. Muszą być one wyposażone w specjalne filtry przeciw promieniowaniu UV.