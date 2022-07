Z komina na Widziszowie ściągane są anteny. Niebawem jeden z najwyższych takich budowli w kraju zostanie wysadzony

Z komina na Widziszowie, który niebawem ma być wysadzony, ściągane są anteny. Dziś, 6 lipca, swój sprzęt do ściągał m.in. Best Partner z Opola.

Komin jest już przygotowany do wysadzenia. Podstawa betonowej konstrukcji została już nawiercona pod ładunki wybuchowe. Według wcześniejszych zapowiedzi, ma to nastąpić na przełomie lipca i sierpnia. Zadanie to ma wykonać firma Eko-Min z Polic.

– Zaplanowane jest to tak, że komin przewróci się na bok – wyjaśnia Lucjan Szymanik z firmy, która go wysadzi.