Wypadek w KGHM. W kopalni ZG Lubin ranny został górnik.Trafił do szpitala

Wypadek w ZG Lubin. Dziś, 13 września podczas pracy pod ziemią na górnika posypały się skały. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Górnik trafił do placówki medycznej z podejrzeniem złamań. Na szczęście jego stan jest stabilny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyczyny wypadku ma zbadać specjalna komisja.

W ostatnim czasie to już drugie zdarzenie w ZG Lubin. W piątek, 8 września, doszło tam do śmiertelnego wypadku pracownika. W wyniku obrażeń, 43-letni górnik pracujący jako przodowy pola, zmarł w szpitalu. Był to mieszkaniec Lubina, osierocił dwoje dzieci. W KGHM ogłoszono wówczas trzydniową żałobę.