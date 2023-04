W tym nowym sklepie w Głogowie kupisz piękne ozdoby na święta i nie tylko. Wszystko ręcznie robione. Zobaczcie te cudeńka

Lokalne rękodzieło kupisz w tym sklepie w Głogowie

Przy alei Wolności w Głogowie od kilkunastu dni działa nowy sklep. Nie jest to jednak zwyczajny lokal, jakich wiele. Wszystkie sprzedawane w nim rzeczy to ręcznie robione dzieła lokalnych wytwórców. W „Lesiowych robótkach" znajdziecie piękne dekoracje, ozdoby i przedmioty codziennego użytku wykonane przez rękodzielników z Głogowa i okolicznych miejscowości. To miejsce idealne do odwiedzenia przed Świętami Wielkanocnymi, bo i znajdziecie w nim wiele pięknych ozdób nawiązujących do tego okresu. Choć, rzecz jasna, nie tylko.

Właścicielką sklepu jest Sylwia Kowalczyk, która zajmuje się nim wraz z córką - Julianną. Wcześniej prowadziły one sklep internetowy z własnymi wyrobami. Same też tworzą część towarów sprzedawanych w sklepie.