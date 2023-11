W Przemkowie w rowie z wodą znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja ustala przyczyny tragedii

W niedzielę, 19 listopada strażacy z OSP Przemków otrzymali zgłoszenie o znalezieniu zwłok. Do makabrycznego odkrycia doszło przy ulicy Zielonej na osiedlu Huta.

Ponad 60-letniego mężczyznę znalazł członek rodziny. Strażacy informują, że mieszkaniec Przemkowa nie żył już co najmniej od kilku godzin.

Jak mówią nam mieszkańcy Przemkowa, w sobotę mężczyzna brał udział w rodzinnej uroczystości. Po godzinie 22 postanowił wrócić do domu. Nie chciał, by ktoś go odprowadzał, więc poszedł sam.

Mężczyzna został znaleziony w rowie przy ul. Zielonej w Przemkowie

- Do domu jednak nie dotarł, o czym jego zaniepokojona żona poinformowała bliskich – mówią. - Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny.

Na miejscu zdarzenia czynności policjanci.