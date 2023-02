W Polkowicach ruszyło piętnaście programów zdrowotnych dla mieszkańców. Są darmowe i bez skierowań od lekarzy

„Z sercem do mieszkańców” to pakiet piętnastu programów i zada z zakresu profilaktyki zdrowotnej, który krótko można określić: „od malucha do seniora”.

– Zdrowie naszych mieszkańców jest dla mnie sprawą priorytetową. Niezwykle ważne jest, aby każdy polkowiczanin miał dostęp do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej, gdyż nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie profilaktyka jest kluczem do zachowania dobrego zdrowia i dobrej kondycji, a wielu przypadkach, jak niektóre nowotwory to właśnie profilaktyka ratuje życie – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.