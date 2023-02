W Polkowicach na Rynku maturzyści zatańczyli poloneza. To już tradycja szkoły i miasta

Na polkowickim Rynku tegoroczni maturzyści zatańczyli poloneza. To od lat jest już tradycja uczniów miasteczka. Do tańca zaproszono także samorządowców i nauczycieli Zespołu Szkół. Dla jednych był to udział w miłym wydarzeniu, dla innych ukoronowanie wielotygodniowych przygotowań.

– To bardzo trudny taniec i trudny układ. Ale byliśmy do niego świetnie przygotowani, bo bardzo długo ćwiczyliśmy wszystkie jego elementy – zdradza Małgorzata Kokoszka, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół w Polkowicach. W jednej z par poloneza zatańczył m.in. burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, który przyznał, że dla niego wydarzenie to jest bardzo ważne. - Oczywiście będę za nich trzymał kciuki i już teraz życzę wszystkim połamania piór. Ale dzisiaj jeszcze niech będzie to dla nich dzień beztroski, który zapadni im w pamięć jak cały ich pobyt w Zespole Szkół, świetnej szkoły której sam jestem absolwentem – dodaje włodarz Polkowic

.

Po odtańczonym polonezie wszystkie panie, które za sto dni będą zdawały maturę oraz te, które ich do tego przygotowują, zostały obdarowane przez burmistrza czerwonymi różami.