W głogowskim starostwie rozmawiali o Kanale Południowym. Ten ważny dla rolników ciek wodny znowu ma być udrożniony

Kanał Południowy, dzięki przepustom, miał za zadanie piętrzyć wodę w czasie suszy i nawadniać pola, a zbierać ją w czasie ulewnych deszczy. A tak się nie dzieje od lat.

- W 1997 roku ostało zabite wejście do kanału i tak to trwa do dzisiaj. Gdy woda w Odrze jest wysoka, to nie ma możliwości regulacji wody właśnie przez ten kanał, a w czasie suszy nie można z kolei nawadniać pól z kanału – wyjaśnia Jeremi Hołownia, wicestarosta głogowski. - Ten kanał jest bardzo zaniedbany, ma zamulone dni, a pobocza są zarośnięte i woda nie ma jak płynąć. Problemem są też bobry, które zgłaszają rolnicy mający pola w pobliżu Kanału Południowego – dodaje wicestarosta.