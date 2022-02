Niebezpieczne skrzyżowanie Kurów Wielki - Dalków ma być zastąpione turbinowym rondem

Trwa planowanie przebudowy skrzyżowania w Kurowie Wielkim i drogi do Dalkowa. Jest to główna droga prowadząca do miejscowości będącej zielonym sercem Wzgórz Dalkowskich.

Jak informuje powiat polkowicki, pod koniec stycznia w urzędzie odbyło się spotkanie starosty Kamila Ciupaka z wójtem gminy Gaworzyce Jackiem Szwagrzykiem, a także przedstawicielami rad sołeckich i radnych gminy. Wnieśli oni swoje propozycje i uwagi do wstępnych projektów.

Inwestycja jest na etapie projektowania, ale starosta przybliżył najważniejsze założenia projektowanej drogi:

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę obecnego skrzyżowania (Kurów Wielki - Dalków - Gostyń - Witanowice) na rondo turbinowe.

Przy przebudowie drogi uwzględniono wykonanie ścieżki rowerowej (Dalków - Kurów Wielki), dzięki której będzie można bezpiecznie zwiedzać okolicę

Z przystanku, znajdującego się przy drodze do Dalkowa, zaplanowano budowę chodnika w stronę miejscowości Kurów Wielki.