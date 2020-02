Uwaga! Tragiczny wypadek na drodze Polkowice - Chocianów. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala

Około godz. 13.20 na drodze wojewódzkiej 331 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Jak wstępnie ustalili polkowiccy policjanci kierująca pojazdem marki mazda 57-letnia kobieta jadąc w kierunku Polkowic z nieznanych jak dotąd przyczyn utraciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z pojazdem audi, a następnie busem marki ford. Niestety, w wyniku do znanych obrażeń, mimo podjętych czynności ratowniczych 57-latka zmarła na miejscu, natomiast kierujący fordem został przewieziony przez Zespół Pogotowia Ratunkowego do lubuskiego szpitala.

Obecnie na miejscu trwają czynności z udziałem polkowickich funkcjonariuszy, biegłego z zakresu ruchu drogowego oraz prokuratora. Zarówno kierujący audi jak i forda zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - byli trzeźwi. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono już objazdy przez obszar legnickiej strefy ekonomicznej i miejscowość Soboń. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około 5 godzin.