Trwa rekrutacja do Wakacyjnej Pracy dla Młodych 2023 w Głogowie. Spore zainteresowanie ofertą SM Nadodrze

Każdy pracownik w ciągu dwóch tygodni wypracuje 40 godzin (4 godz, dziennie). Za pracę otrzymają 940 zł na rękę.

Po raz pierwszy na wakacyjną pracę zgłosiła się Nikola Halarewicz z II LO w Głogowie. Razem z grupą znajomych wypełniła zgłoszenie.

- Chcę zarobić swoje pierwsze pieniądze i poznać jego wartość. Chciałabym wylosować pierwszy turnus. Nie wiem jeszcze na co przeznaczyłabym pieniądze, ale myślę, że mogłabym je odłożyć w ramach oszczędności – mówi, a jej 17-letni kolega Michał dodaje: - Dla mnie to też pierwsze podejście do akcji, bo w tamtym roku przeszkodził mi szkolny staż. Każdy z nas, swoją pracą może trochę pomóc miastu, a przy okazji zarobić na wydatki i to wcale nie takie małe pieniądze – mówi uczeń ZSSiB.