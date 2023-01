Te imiona w 2022 roku nadano dzieciom w Głogowie tylko raz. A jakie były najrzadsze imiona w Polsce? Grażyna Szyszka

Nadanie imienia dziecku to bardzo ważna sprawa. Do łask wracają te polskie, które nosili nasi dziadkowie i babcie. Niektórzy rodzice specjalnie jednak szukają dużo rzadszych imion, a tych nie brakuje. Zobaczcie w galerii, jakie imiona w ubiegłym roku w Głogowie nadano dzieciom tylko raz. Jedno z nich zadziwia szczególnie, a to dlatego, że nie jest już tak popularne.