Szpital w Nowej Soli wstrzymał odwiedziny pacjentów. Zakaz obowiązuje do odwołania. Co ze szpitalem w Głogowie?

Zakaz odwiedzania pacjentów w nowosolskim szpitalu został wprowadzony we wtorek, 3 marca.. Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli poinformował o tym w specjalnym komunikacie:

„W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiologiczną Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli informuje o wstrzymaniu odwiedzin pacjentów od wtorku 3 marca 2020 do odwołania.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zgody na odwiedziny pacjenta u kierownika oddziału"

Przypomnijmy, że w szpitalu w Zielonej Górze leży pacjent, u którego potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia koronawirusem.

Głogowski Szpital Powiatowy na razie nie zakazał odwiedzin pacjentów, ale kilka tygodni temu ograniczył je do jednej osoby przebywającej przy pacjencie w tym samym czasie. Miało to związek z sezonem grypowym.

Wiceprezes szpitala Marek Bestrzyński przyznaje, że jeśli zajdzie ta konieczność, to nasza placówka też zamknie drzwi dla odwiedzających. – Monitorujemy sytuację i stosujemy się do wszystkich zaleceń w tej sprawie – mówi dodając, że do głogowskiego szpitala nie powinny się zgłaszać osoby z podejrzeniem koronawirusa, ponieważ nie ma u nas oddziału zakaźnego. Jednak placówka jest przygotowana na taką ewentualność, by w razie konieczności odizolować pacjenta i odwieźć do innego szpitala.

