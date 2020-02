Głogów: Lista szpitali z oddziałamu zakaźnymi i numeramu telefonów. Tam trzeba dzwonić i jechać w razie podejrzeń o koronawirusa

Kilka telefonów od zaniepokojonych klientów odebrano w biurze turystycznym Travel AG. - Obawy są, bo ludzie dzwonią i pytają, zwłaszcza ci, którzy mieli teraz pojechać własnym transportem do Włoch na narty. Negocjują z organizatorem wyjazdu zmianę kierunku, czy przesunięcia terminów - przyznaje pani Beata. - Z kolei te osoby, które wykupiły wypoczynek na koniec marca, czekają na rozwój wypadków.

Wioletta Chodorowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie przyznaje, że jak dotąd, nie ma informacji o niepokojących objawach (takich jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) u osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

- Obecnie dużo większym dla nas problemem jest grypa, a właściwie jej powikłania - mówi. - Od 1 stycznia do 22 lutego tego roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie zarejestrowała 2445 przypadków podejrzeń zachorowań na grypę. Jest to o 150 przypadków więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W całym kraju takich zachorowań było ponad 900 tysięcy, a wirus grypy zabił w Polsce blisko 25 osób. Co do koronawirusa, to zalecam spokój oraz zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego - dodaje dyrektor Wioletta Chodorowska.