Sukcesy pięknej sławianki na zawodach kulturystycznych

Miniony weekend dla jednej z mieszkanek Sławy był niezwykle aktywny, a to za sprawą startów w zawodach fitness. Alicja Tąta wzięła udział w Międzynarodowym Pucharze Polski w Kulturystyce i Fitness połączonych Federacji NABBA w Łodzi oraz w PCA bikini fitness Tondet w Warszawie.

Sławianka zajęła tam miejsce tuż za podium w kategorii Miss Bikini Fitness, a w Łodzi zwyciężyła w zawodach PCA Poland.

Wygrana w tej drugiej imprezie dała przepustkę do udziału w międzynarodowych zawodach w Birmingham, które odbędą się w listopadzie. Wartym odnotowania jest fakt, iż w Łodzi Alicja Tąta rywalizowała z doświadczonymi zawodniczkami.

Pani Alicja do zawodów przygotowywała się od kwietnia 2022, a cała przygoda związana z siłownią trwa od ponad trzech lat. Aktualnie przygotowuje się do Mistrzostw Polski IBFF & WPF w Kulturystyce & Fitness, które odbędą się w Siedlcach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Alicji Tąty.