Statek Kultury przypłynął do Głogowa. Będą warsztaty i pokazy filmowe nad Odrą

W poniedziałkowy wieczór do Głogowa przypłynął Statek Kultury, na którego pokładzie od wtorku rozpoczęła się seria warsztatów filmowych i fotograficznych, których efektem ma być kilka etiud filmowych stworzonych w mieście. To jednak nie wszystko, bo wieczorami organizatorzy wydarzenia zapraszają mieszkańców miasta na projekcje filmów dokumentalnych i reportaży. Nie jest to pierwszy raz, gdy statek pojawia się w Głogowie. Przypłynął do naszego miasta już po raz trzeci, a samo "Laboratorium Rejs" to cykliczny projekt edukacyjno – artystyczny.

