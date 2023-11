Sezon grzewczy przynosi zagrożenia. Strażacy z Głogowa ostrzegają przed czadem. WIDEO

Najtańsze takie urządzenia to już koszt zaledwie kilkunastu złotych. Średnio zaś kosztują kilkadziesiąt. Warto więc zabezpieczyć się przed śmiertelnym zagrożeniem. Należy też pamiętać, że czujki czasem zaczynają wydawać dźwięk, gdy rozładowuje im się bateria. Jednakże nie należy ich nigdy ignorować. Jak powinniśmy się zachować, gdy czujka zaczyna sygnalizować zagrożenie?

– W momencie, kiedy się taka czujka włączy przede wszystkim pootwierać okna, wyjść z domu, zadzwonić na 112 i powiadomić nas o takiej sytuacji. My jako strażacy jesteśmy zobligowani do tego, aby przyjechać, sprawdzić swoim miernikami, czy nie doszło do jakiegoś wycieku z przewodów kominowych. No i ewentualnie sprawdzić tą czujkę, czy się bateria też nie rozładowała, bo często dochodzi do takich sytuacji. Generalnie prosimy nie obawiać się wzywać nas w takiej sytuacji – dodaje Kamil Szydłowski.