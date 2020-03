Sąd Rejonowy w Głogowie: Prezes odwołał wokandy do końca marca. Ograniczył też wejście do budynku sądu

Do budynku sądu mogą wejść wyłącznie osoby wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy w szczególności: strony, ich pełnomocnicy: świadkowie oraz prokuratorzy - kierowani przez służby ochrony bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby wezwanej lub zawiadomionej, dopuszcza się wstęp na teren budynku Sądu także opiekuna takiej osoby.

Składanie pism procesowych i wniosków w Biurze Podawczym Sądu oraz przeglądanie akt

może odbywać się wyłączenie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu

telefonicznym bądź drogą elektroniczną z uprawnionym pracownikiem.

Ogranicza się do minimum kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi. Dopuszcza się wyłącznie kontakty telefoniczne oraz pocztą elektroniczną.

Zobowiązuje się Sędziów Sądu Rejonowego w Głogowie do ograniczenia do niezbędnego minimum zlecania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych, zaś kuratorów sadowych do podjęcia decyzji o ewentualnym odstąpieniu od czynności służbowych w przypadku stwierdzenia choroby podopiecznego bądź osób bliskich w miejscu jego zamieszkania lub ich kwarantanny oraz do

zastosowanie niezbędnych środków ochrony.