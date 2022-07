Rusza Rap Stacja 2022 w Sławie. Każdego dnia festiwalu porządku w mieście i na drogach ma pilnować 70 policjatów

Ponad 50 artystów, cztery sceny, cała masa imprez towarzyszących i najlepszy, letni, klimat rapowego święta. To Festiwal Rap Stacja już 7-9 lipca nad Jeziorem Sławskim w Sławie.

Wielkie muzyczne wydarzenie ściągnie do miasta tysiące osób z całej Polski. O ile wewnątrz imprezy, czyli na terenie SCKiW, nad bezpieczeństwem uczestników ma czuwać ochrona, to już w mieście i na drogach, zrobi to policja. Akcja związana z festiwalem rusza w czwartek, 7 lipca o godzinie 7 rano.