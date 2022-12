Rocznica 13 grudnia. Kwiaty i znicze przy tablicy na murze głogowskiego więzienia

Dziś, 13 grudnia mija 41. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Przed pamiątkową tablicą na murach Zakładu Karnego złożono kwiaty i zapalono znicze. W murach tego obiektu przetrzymywano internowanych opozycjonistów.

O historii sprzed ponad 40 lat przypomniał starosta Jarosław Dudkowiak. Swoje wystąpienie miał też Radosław Kosmalski, wiceprzewodniczący rady powiatu, którego ojciec, Andrzej Kosmalski był jednym z internowanych 13 grudnia działaczy Solidarności.

- Pamiętam noc, w którą zabierali ojca z domu. Pamiętam, że długo nie wiedzieliśmy, co się z nim stało i gdzie jest. Dowiedzieliśmy się dopiero w połowie stycznia. Okazało się, że najpierw trafił do Legnicy, potem był internowany w Głogowie a następnie przewieziono go do ciężkiego więzienia w Grodkowie. Wyszedł po 11 miesiącach. Bardzo schudł, stracił zęby i już nigdy nie odzyskał zdrowia – opowiadał.