Przepiękny koncert w Grodowcu. Artyści wystąpili na Grodowieckich Ostatkach. ZDJĘCIA

Grodowieckie Ostatki stały się już tradycją w gminie Grębocice. Wyjątkowy koncert, w przepięknej świątyni, co roku przyciąga do sanktuarium gości nie tylko z samej gminy. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy to w organizacji przeszkodziła pandemia.

Tym razem jednak wyjątkowy koncert powrócił. I było niesamowicie. W niedzielę, 30 stycznia, po raz kolejny Sanktuarium Maryjne w Grodowcu wypełniło się ludźmi, muzyką i światłem.

– Przed publicznością wystąpili lokalni artyści z gminy Grębocice wyśpiewując kolędy, pastorałki w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach oraz piosenki świąteczne – informują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach.

Tak było w 2020 roku - zdjęcia