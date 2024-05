Przegląd prasy Głogów 9.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Przed nami kolejna odsłona Europejskiej Nocy Muzeów. Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz do jej organizacji dołączy Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Co będzie się działo?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Matura 2024, dzień drugi. W głogowskim „mechaniku” do egzaminu z matematyki przystąpiły 104 osoby. Dyrektor Paweł Korzeń mocno im kibicuje i za wszystkich trzyma kciuki.

Po raz kolejny w Głogowie odbędzie się impreza pod hasłem GłogoWianki. Po całym dniu atrakcji zakończy się ona tradycyjnym korowodem świętojańskim.

W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

W Żukowicach obradowała nowa rada gminy. We wtorek, 7 maja wójt Krzysztof Wołoszyn oraz radni odebrali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu oraz złożyli oficjalne ślubowanie.