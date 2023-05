Powiat zaprasza głogowian na konferencję. Jej tematem będzie rak prostaty

Konferencja jest podsumowaniem 10 edycji programu przesiewowego w kierunku raka prostaty.

- W tym czasie w naszym powiecie z badań skorzystało około pięciu tysięcy mężczyzn. W wielu przypadkach, dzięki temu, że się zgłosili do programu, udało się wcześnie zdiagnozować problem i szybko zareagować - mówi wicestarosta Jeremi Hołownia. - Warto przyjść na konferencję i posłuchać, dlaczego ważne są badania. Zachęcam zwłaszcza panów, którzy jeszcze się wahają, by to zrobić.