W Głogowie znów przebadają mężczyzn pod kątem raka prostaty. Rusza program

W tym roku w ramach prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Głogowie wraz z Głogowskim Szpitalem Powiatowym programu przebadanych ma zostać blisko pół tysiąca mężczyzn, którzy ukończyli 50. rok życia.

– Zachęcamy do udziału w tym programie mężczyzn. Ale apelujemy nie tylko do nich. Proszę również kobiety, które są żonami czy partnerkami panów powyżej 50. roku życia, aby namawiały ich do tych badań. W ten sposób możemy uratować zdrowie i życie wielu mężczyzn. Nie trzeba chyba przypominać, jak ważne jest wczesne wykrycie raka – mówi starosta Jarosław Dudkowiak.