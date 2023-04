Obsadzili cisami klomb przed MOK-iem. To już 22. taka akcja Nowej Lewicy w Głogowie

Na sobotnią (15 kwietnia) akcję przyszło kilkanaście osób, wieloletnich członków Nowej Lewicy. Nie zabrakło m.in. skarbnika Jerzego Stangreta i przewodniczącego Wojciecha Boreckiego.

- To już nasza 22 akcja z okazji powstania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwsze akcje polegały na sadzeniu lasów, natomiast od kilkunastu lat uzupełniamy zieleń na miejskich skwerach, w parkach i rabatach – mówi Wojciech Borecki. - Miejsce wskazują nam władze miasta, a potem otrzymujemy sadzonki, a my je sadzimy i pielęgnujemy. Chętnych nie brakuje, ale martwi nas to, że jest z nami coraz mniej dzieci.