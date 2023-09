Narodowe Czytanie 2023 w Głogowie. Fragmenty powieści "Nad Niemnem" czytano na Odrze

W Głogowie tegoroczną edycję zorganizowano w niedzielę, 17 września. Akcja ma wyjątkowy charakter, bowiem „Nad Niemnem” było czytane na Odrze, podczas godzinnego rejsu statkiem Laguna.

Fragmenty tekstów wybrał i całości, pod tajemniczym tytułem „Widma” wyreżyserował Piotr Mosoń.

- Co prawda Odra to nie jest Niemen, ale uruchamiamy wyobraźnię. Płyną z nami przyjaciele, którzy przeczytają wybrane fragmenty „Nad Niemnem”. Zostały one wybrane celowo, mają swój ukryty sens, ukryty pod tytułem „widma”, który obiją całość – mówił przed rejsem Piotr Mosoń.