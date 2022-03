Miss Województwa Dolnośląskiego. W półfinałach są też kandydatki z Głogowa i okolic

W piątek, 25 marca, na Wyspie Słodowej we Wrocławiu odbędzie się gala półfinałowa tegorocznego konkursu Miss Dolnego Śląska oraz Miss Nastolatek Dolnego Śląska. W kategorii dorosłych do półfinałów dostało się 101 kandydatek, zaś wśród nastolatek jest ich 54.

A w tej grupie nie brakuje też reprezentantek naszego regionu. Wśród dorosłych mamy mieszkankę Kotli - 26-letnią Kamilę Rowicką. Na co dzień to nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie. Dla niej występ w takim konkursie to spełnienie marzeń.

– Od lat nastoletnich moim marzeniem było wzięcie udziału w konkursie miss i wreszcie postanowiłam się zgłosić. Udało się, przeszłam eliminacje i obecnie jestem w półfinale. Póki co nie stresuje się półfinałem. Myślę, że motywujący stres może pojawić się w piątek przed samym konkursem. Choć traktuje to jako przygodę, nie lubię rywalizacji zwłaszcza z dziewczynami – opowiada pani Kamila.

Kamila Rowicka

Kamila Rowicka - Kotla





Konkurs Miss Miss Województwa Dolnośląśkiego

Piękna nauczycielka w życiu robi to, co lubi. Bo jak mówi uwielbia pracę z dziećmi. Wśród jej pasji są także taniec, gotowanie i podróże.