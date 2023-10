Michał Kurosz ze Szlichtyngowej stracił w wypadku nogi. Ruszyła zbiórka na rehabilitację i zakup protezy

Życie Michała Kurosza drastycznie zmieniło się w połowie września tego roku, kiedy doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas pracy na gospodarstwie.

- W trakcie obsługi kombajnu zbożowego doszło do zdarzenia, w wyniku którego straciłem prawą nogę, a lewa stopa została zmiażdżona. Mimo wielu starań lekarzy i licznych operacji, które zostały przeprowadzone nie udało się uratować nogi, która została amputowana powyżej kolana – czytamy w poście pana Michała. - Przede mną długa droga powrotu do zdrowia i sprawności. Najważniejsza będzie regularna rehabilitacja i zakup odpowiedniej protezy. To wszystko wymaga czasu i środków, których zwyczajnie nie posiadam. Dlatego chcę prosić o pomoc i wsparcie.