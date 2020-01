Do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach przyjechał Dominik Wojciechowski, menedżer i członek sztabu szkoleniowego kobiecych kadr narodowych w unihokeju. Podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem i poprowadził profesjonalny trening z dziewczętami z sekcji unihokeja.

Szkoleniowiec, który na co dzień współpracuje z kobiecymi kadrami narodowymi, przeprowadził specjalistyczne ćwiczenia z zawodniczkami drużyny unihokeja działającej w gaworzyckiej szkole grającymi w polu i na bramce.

W atrakcyjnej formie przekazał uczennicom wiadomości i pokazał umiejętności z zakresu techniki oraz taktyki unihokeja, a także dał wiele cennych wskazówek.

– Zawsze miło mi gościć w Gaworzycach – powiedział Dominik Wojciechowski. – Widzę duży potencjał w tej społeczności i w tym regionie, czego potwierdzeniem są rokrocznie wysokie wyniki drużyn ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach na zawodach unihokeja rozgrywanych pod patronatem Szkolnego Związku Sportowego w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na co dzień współpracuję z najlepszymi zawodniczkami unihokeja w Polsce i cieszę się, że mam okazję obserwować rozwój tej dyscypliny w naszym kraju.

Gość dodał, że rozwój unihokeja to praca z takimi grupami, jak ta w Gaworzycach bo to do tych młodych zawodników należy przyszłość polskiego unihokeja.

Przypomnijmy, że szkolne drużyny unihokeja w Gaworzycach prowadzi Beata Kęska.





