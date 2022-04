Linia Kolejowa Lubin - Polkowice - Głogów powstanie do 2026 roku? Padły deklaracje w sprawie inwestycji

Dziś, 14 kwietnia, w obecności przedstawicieli rządu oraz samorządowców Zagłębia Miedziowego podpisano dokument, który dla naszego miasta ma wyjątkowe znaczenie. Oznacza nie tylko dalsze procedowanie strategicznego projektu jakim jest Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego, ale także zapewnienie o środkach rządowych na jego realizację. Dla Polkowic to dziejowy moment, gdyż oznacza kolejny krok do przybliżenia miasta do kolei.

– Jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B i C – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera. – Było wiele dyskusji w rządzie na ten temat. Ja się cieszę, że przebiła się ta narracja, że wracamy do bardzo ciekawych projektów kolejowych, pokazujemy, że chcemy się rozwijać.

W spotkaniu brał też udział prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

- Dokumentacje sfinansują samorządy, w tym Urząd Marszałkowski, a finanse na realizację inwestycji zapewni budżet państwa. Dziś padły deklaracje, że jest duża szansa, aby kolej połączyła nasze miasta nawet w 2026 roku! - napisał na swoim profilu facebookowym.

Z kolei burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki zwrócił uwagę, że gdyby nie było projektu, który uwzględnia Polkowice na kolejowej mapie Polski, oznaczałoby to dla tego miasta powolną degradację i wykluczenie komunikacyjne. Dlatego moment podpisania umowy uznał za szczególnie ważny.