Letnie kino nad Jeziorem Sławskim 2023. Pierwszy, wakacyjny seans pod chmurką w piątek, 30 czerwca

W piątek, 30 czerwca na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Sportu zostanie wyświetlony film pt. „Wystrzałowe wesele”. To komedia, pełna zwrotów akcji. Historia skupia się na Darcy i Tomie, którzy zebrali swoją rodzinę na tropikalnej wyspie, by uczestniczyła w ich ślubie. Kiedy ich ceremonia zostaje przerwana przez piratów, a goście wzięci na zakładników, nowożeńcy muszą współpracować, by uratować swój wielki dzień i życie rodziny.

Początek o godzinie 21:30 przy Nowej Plaży w Sławie.

Wstęp wolny.