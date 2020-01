Strażacy zawsze są w gotowości niesienia pomocy innym. I tak było tym razem. Podnieśli swoje kompetencje cyfrowe po to, aby dzieci ze Szkoły Filialnej w Chociemyśli otrzymały 10 przenośnych komputerów. Inna grupa zdobyła certyfikat z finansów.

– Musimy przeszkolić aż 150 mieszkańców naszej gminy, wtedy komputery trafią do uczniów z Chociemyśli. Strażacy są już przeszkoleni, otrzymali certyfikaty, teraz przeszkalamy kolejne grupy - informuje Kamila Suchocka-Szperlik, kierownik referatu rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy.



Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, które w zależności od potrzeb grupy rozkładane są na 2-3 dni. Spotkania odbywają się w ramach projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla" na realizację którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa.

– Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z bezpłatnych szkoleń to trwa rekrutacja kolejnych uczestników. Do wyboru sześć bloków tematycznych między innymi „Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Tworzę własną stronę internetową (Blog)", „Rolnik w sieci" i „Kultura w sieci". Zapraszamy do urzędu, pokój numer 7 - informuje wójt Łukasz Horbatowski.



Kolejna grupa e-aktywnych z naszej gminy



Wczoraj (21 stycznia.) kolejni mieszkańcy gminy zakończyli zajęcia komputerowe i otrzymali certyfikaty. Dwunastoosobowa grupa uczestniczyła w szkoleniu pt. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Szkolenia odbywają się w ramach projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla" na realizację którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa



