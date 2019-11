Kilka tysięcy osób przyszło zobaczyć miejski teatr

Zainteresowanie zwiedzających było ogromne. Ludzie ustawiali się w długiej kolejce i czekali w deszczu na wejście do budynku. Potem, podzieleni na grupy, byli oprowadzani po całym obiekcie. – Przez cały ten czas w teatrze obecny był prezydent miasta Rafael Rokaszewicz, który każdej grupie przestawiał krótką historię obiektu – mówi Marta Dytwińska – Gawrońska, rzeczniczka prezydenta.

Opinie o teatrze były bardzo pozytywne, a głogowianie dziękowali prezydentowi za to, że go odbudował.

Zobacz fotorelację z otwarcia TUTAJ

W piątek, 22 listopada na głogowskiej scenie zostanie wystawiona premierowa sztuka „Piast” według tekstu patrona teatru Andreasa Gryphiusa z Janem Peszkiem w roli głównej. Spektakl, w reżyserii Roberta Czechowskiego, wystawi Teatr Lubuski. Przedstawienie będzie grane przez trzy kolejne dni.