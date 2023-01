Kiedy rozebrać choinkę po świętach? Co zrobić ze świątecznym drzewkiem w Głogowie?

W Głogowie działają dwa PSZOK-i, przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Transportowej.

- Choinka, także ta sztuczna, powinna być w worku, bo przed przyjęciem do punku należy ją zważyć. Jeżeli są duże drzewka to można je zawieźć bezpośrednio na składowisko przy ulicy Komunalnej 3, gdzie znajduje się nasza Instalacja Komunalna – wyjaśnia Rafał Sikora z GPK Głogów dodając, że mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy mają kompostowniki mogą w nich złożyć choinki. - Mogą też je rozdrobnić i zapakować do worka na odpady bio.