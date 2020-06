Kajakowa przystań nad Odrą w Chobieni już działa

Zakończyły się już odbiory techniczne przystani kajakowej w Chobieni. Obiekt przy ulicy Nadodrzańskiej to, podobnie jak głogowska marina, jedno z atrakcyjniejszych miejsc nad Odrą w regionie.

Mieszkańcy mogą w pełni już z niego w pełni korzystać. Gmina Rudna zadbała o to by to miejsce zapewniło wszelkie wygody i mnóstwo atrakcji wodniakom.

Oprócz samych kajaków, budynku socjalnego i magazynu na sprzęt wodny, w przystani znajdziemy również wiatę grillową, plac zabaw dla najmłodszych, altankę widokową, duży taras, a także teren rekreacyjny, na którym można odpocząć czy nawet pograć w piłkę.

Teren jest zadbany i czeka już na chętnych do aktywnego spędzania czasu.

W ostatnich dniach dokonano odbiorów technicznych prac zaplanowanych na drugi etap. Odmulono dno akwenu portowego, wykonano również ściankę oporową z grodzic stalowych.

Za wykonanie odpowiedzialna była firma Naviga-Stal Sp. z o.o. z Kiełczowa.

Koszt inwestycji to 1,6 mln zł.