Do Głogowa wraca „Filmożarcie". Już w środę kolejny seans w ramach cyklu. WIDEO

Wiemy już też jaki film zobaczymy w ramach "Filmożarcia" w październiku. Jak zdradza nam Piotr Gajek, będzie to "Limbo".

– Australijska produkcja, która będzie takim ciekawym smaczkiem, bo jest to film w czerni i bieli, co rzadko się przecież zdarza i nie zawsze mamy takie produkcje okazje obserwować, To bardzo soczysty kryminał, odnoszący się do konfliktu z Aborygenami, który gdzieś tam się pojawia, ale przede wszystkim tego zamiatania pod dywan, które pojawia się w życiu każdego człowieka. A jeśli chodzi o ten film, to tutaj jest to zamiatanie akurat w okolicznościach stosunkowo żeby nie powiedzieć brutalnych, ale bardzo zagadkowych, więc wspólnie będziemy śledzić tą historię i próbować odkryć to, co gdzieś tam kryje prawda. Na pewno wyjątkowe kino i na pewno przytłaczające w jakiś sposób atmosferą – opowiada.