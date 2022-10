Gra szyfrów w Głogowie. Młodzi głogowianie grają i uczą się historii na rynku. FOTO

– Główną naszą ideą jest to, by szerzyć wiedzę historyczną. W związku z tym, że w ubiegłym roku zostało powołane Biuro Nowych Technologii IPN, naszą główną domeną jest zachęcanie do edukacji przez nowoczesne technologie. W Głogowie prezentujemy na wystawie naszą pierwszą grę, w której wcielamy się w role polskich kryptologów – mówi Tobiasz Wultański z IPN, kierownik projektu.