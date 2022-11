Głogowianin w Call of Duty. Sobiesław Kościuszko przemówił głosem Marcina z Głogowa

Jak powiedział nam pochodzący z Głogowa aktor głosowy, w sumie spędził blisko 12 godzin w studiu nagraniowym, z którego wyniósł niesamowite wrażenia. Pracował w końcu z profesjonalistami z najwyższej półki świata voice actingu w grach. Nagrywanie odbyło sięw PitStop Productions Ltd - czyli studiu, które tworzy nagrania dla największych gier na świecie. To w tym studiu nagrywano dialogi m.in. do Resident Evil: Village, Baldur's Gate 3 czy Divinity: Original Sin 2.

Od dziecka oglądał filmy w głogowskim „Jubilacie" i naśladował głosy

Obecnie Marcin Lipowski mieszka w Wielkiej Brytanii, jednak sporą część swojego życia spędził w Głogowie, gdzie się urodził i wychował. I właśnie tutaj chłonął też pasję do kina - jego ojciec jest filmowcem, mama była wielbicielką kinematografii. Jak wspominał w rozmowie z nami - często chodził do nieistniejącego już kina „Jubilat” lub kina znajdującego się kiedyś w piwnicach hotelu pracowniczego KGHM przy ul. Długosza. To właśnie tam kiedyś po raz pierwszy obejrzał „Gwiezdne Wojny: Imperium Kontratakuje” i zafascynował go głos Dartha Vadera. Przez lata próbował bawić się swoim głosem, naśladować dźwięki jak jeden z policjantów w słynnej Akademii Policyjnej.