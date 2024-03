Głogowianin z kwalifikacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Młody zawodnik z Głogowa wziął udział w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które w naszym regionie zorganizowane zostały w Poznaniu. W ich trakcie Filip Juras z Głogowskiego Klubu Judo zakwalifikował się do OOM z trzeciego miejsca. Dla młodych zawodników Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to najważniejsze zawody w kraju, w których biorą udział najlepsi zawodnicy w kategorii kadet.